طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيكون حارا نسبيا بكل من داخل منطقة سوس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، إضافة إلى وادي ملوية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية فوق شمال الأقاليم الجنوبية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، والهضاب العليا و شرق الريف، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب مصحوبة بتناثر بعض الحبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و 14 درجة بكل من الريف وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الجنوب الشرقي للبلاد ، وما بين 18 و 23 درجة بمنطقة سوس، ووادي ملوية، والسهول الشمالية والوسطى، وأقصى كل من جنوب و جنوب شرق البلاد، وستكون ما بين 13 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس و غرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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