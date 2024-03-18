وسائل إعلام إسبانية تندهش أمام الإستقبال المخصص ل”دياز”.

2024-03-18 / 23:46
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

اندهشت وسائل إعلام إسبانية من حجم الإستقبال الذي خصصته السلطات والجماهير المغربية في مطار الرباط _ سلا للوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي “ابراهيم دياز” الذي اختار اللعب ضمن التشكيلة الوطنية.

وعبرت عدد من المنابر الصحفية الإسبانية عن دهشتها تجاه هذا الإستقبال التاريخي الذي حظي به لاعب الميرينكي عند وصوله للمطار ، إذ تفاجأ بكم وسائل الإعلام المغربية التي جاءت خصيصا لتغطية الحدث ، بما في ذلك الجماهير المغربية العاشقة للمستديرة.

وفي إجابة عن الأسئلة التي وجهتها وسائل الإعلام خاصة الإسبانية عن الشعور الذي ينتاب “ابراهيم دياز ” ، أجاب : أشكر جلالة الملك محمد السادس على دعمه وعطفه لوجودي داخل التشكيلة المغربية ، وأضاف موجها كلامه للجمهور المغربي العريض : سأكون عند حسن ظنكم في أرضية الملعب حيث أجيد هذا الإختصاص.

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