اكادير : بعد ” فيديو”تعريض مواطنين ل ” الدهس” بالشارع العام توقيف “خطاف”

2024-03-18 / 23:16
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، زوال اليوم الاثنين 18 مارس الجاري، من توقيف شخص ثلاثيني ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكان المشتبه فيه قد دخل في نزاع عرضي مع أحد مستعملي الطريق، على خلفية حادثة سير مادية وقعت بينهما يوم أمس الأحد، قبل أن يحاول الفرار من مكان الحادثة ويصدم مجموعة من الراجلين بعضهم أصيب بجروح ، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو نشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الاثنين، فيما تم إيداع السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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