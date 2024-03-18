بنصغير: فخور جدا بتمثيل المنتخب الوطني المغربي

أبدى إلياس بنصغير، لاعب موناكو الفرنسي سعادته بالانضمام للمنتخب الوطني المغربي لأول مرة، بعد استدعاءه للمشاركة في المباراتين الوديتين القادمتين ضد أنغولا وموريتانيا.

وقال بنصغير في تصريح له بعد وصوله إلى مطار الرباط سلا:”فخور جدا باختيار المنتخب الوطني المغربي، وأنا أفعل كل شيء من أجل التواجد مع المنتخب”.

وأضاف: “عانيت في وقت سابق من الإصابة، لكنني الآن جاهز للمشاركة، وسافعل كل شيء لمساعدة المنتخب الوطني المغربي”.

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