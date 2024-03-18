مطارات المغرب تستقبل أزيد من 4,5 مليون مسافر خلال شهرين

هبة بريس ' متابعة

استقبلت المطارات المغربية خلال شهري يناير وفبراير 2024 ما مجموعة 4.551.240 مسافرا، وذلك بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.

وذكر المكتب الوطني للمطارات في بلاغ أنه تم خلال شهر فبراير وحده، تسجيل ارتفاع قوي بنسبة 19 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين 2.266.620 مسافرا، مبرزا أن مطار محمد الخامس الذي يمثل 33 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، استقبل 747.985 مسافرا بنسبة نمو تقدر بـ 12 في المائة، مقارنة مع شهر فبراير من سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن أغلب مطارات المملكة تمكنت من تحقيق نسب ارتفاع من رقمين: مراكش المنارة (+26%)، أكادير المسيرة (+26%)، طنجة ابن بطوطة (+10%)، فاس سايس (+12%)، الرباط سلا (+36%)، الناظور العروي (+13%)، وجدة أنجاد (+14%)، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل النمو الذي عرفته حركة النقل الجوي الدولي التي تمثل 91 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي.

وفي ما يخص حركة النقل الجوي الدولي، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث تم استقبال 2.066.494 مسافرا. وقد هم هذا الارتفاع جميع الأسواق.

وهكذا، عرفت حركة النقل الجوي مع أوروبا التي تمثل 84 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي تسجيل نسبة نمو من رقمين (+20%)، كما سجلت حركة النقل الجوي مع كل من الشرق الأوسط والأقصى وإفريقيا وأمريكا الشمالية ودول المغرب العربي معدلات هامة للنمو تصل على التوالي إلى 25 في المائة،و22 في المائة، و12 في المائة و19 في المائة.

وفي ما يتعلق بحركة النقل الجوي الداخلي، فقد سجلت نسبة نمو تقدر بـ8 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث تم استقبال 200.126 مسافرا، كما عرف هذا الشهر عودة حركة النقل الجوي الداخلي إلى النمو، بتسجيلها لارتفاع بنحو 3 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2019.

وبالنسبة لحركة الطائرات، أبرز البلاغ أن المطارات المغربية استقبلت خلال شهر فبراير 2024 ما مجموعه 16.252 رحلة جوية بين المغادرة و الوصول بمجموع مطارات المغرب، مما يمثل ارتفاعا قدره +12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وقد بلغت حصة مطار الدار البيضاء محمد الخامس 36 في المائة من مجموع حركة الطائرات هاته، فيما بلغت حصة مطار مراكش المنارة 27 في المائة، وأكادير المسيرة، 9 في المائة.

من جانبه، شهد نشاط الشحن الجوي خلال شهر فبراير 2024، ارتفاعا هاما بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ 7.826 طنا مقابل 5.799 طنا خلال فبراير 2023

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