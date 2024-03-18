وفاة شاب مغربي بمركز استقبال بإسبانيا في ظروف غامضة
طالب أمين المظالم، أنجيل غابيلوندو مؤخرا، من الجهات القضائية والأمنية، تقديم التوضيحات اللازمة حول الظروف المحيطة بوفاة طالب لجوء مغربي. كما أبدى أمين المظالم اهتماماً بما إذا كان “قد تم بذل جهد لإبلاغ عائلته”، كما ورد في بيان له.
جريدة “لاراثون” الإسبانية، التي اوردت الخبر ، قالت أن أمين المظالم تدخل بمقتضى السلطات الممنوحة إليه، بعد أن علم بوفاة شاب مغربي بمركز استقبال ببلدية سان فرناندو دي إيناريس بمدريد.
ووجه المسؤول الإسباني المذكور مراسلات حول الموضوع إلى كل من مكتب المدعي العام للدولة وأمانة الدولة للهجرة لطلب معلومات حول ما حدث والظروف المحيطة بوفاة الشاب.
ووقعت الأحداث يوم الخميس الماضي، 14 مارس، حوالي الساعة 10:00 مساءًا في نزل في سان فرناندو دي إيناريس، حيث تعرض أحد المهاجرين الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة من جزر الكناري إلى توقف القلب والجهاز التنفسي.
وظلت هذه المؤسسة مثار العديد من الشكايات والتظلمات حول عدم توفر مواعيد لطلب اللجوء، وهي القضية التي دفعت بعدد كبير من المهاجرين إلى الدخول في إضراب عن الطعام، ومن بينهم الشاب المتوفى، الذي لم يكن لديه أمراض سابقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
16 تعليقات
يجب تقديم التوضيحات اللازمة حول الظروف المحيطة وفاته
اللهم ارحمه واغفر له
Allah yrahmo meskin
Saraha khas yediro chi 7el
يجب التوضيح في هده الحادثة الماسوية لهدا الشاب المغربي الغامضة
كان الله في عون اهله عند تلقيهم الخبر المفزع الهمهم الله الصبر والسلوان ورحمه الله بواسع رحماته
ان لله وان اليه راجعون نسال الله حسن الخاتمة
رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنانه مع الصدقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ان لله وان اليه راجعون .
أقول لكم ان الإسبان دولة عنصرية ويتعاونون فيما بينهم زيادة عن ذلك صعب ان تأخذ حقك منهم وبما ان المتوفي مغربي فكونوا على يقين سيقومون بدفنه بدون أجراءات .
اللهم اهدي شبابنا وشباب الموسلمين علا انفسهم ويمكتون في بلادهم واوطانهم والخير في وطنهم كما يقال المتل المغربي اخروج ابطاني ولا اخروج اوطاني
بكل صراحة المواطن المغربي لاقيمة له في الديار الإسبانية لهذا يجب على الحكومة المغربية أن تجري تحقيقا سبب وفاة هذا الشاب المغربي والوصول إلى الحقيقة..لان القضية فيها وفاة غامض …
القضية فيها وفاة غامض لا يمكن السكوت عنها ويجب على الشرطة العلمية أن تأخذ عينة وتقوم بتحليلها لكي نعرف سبب الوفاة ..
ربما سكتة قلبية هي سبب الوفاة إن لله وان اليه راجعون اللهم صبر أهله وذويه الصبر والسلوان .
وفاة الشاب المغربي اعتقد انه وصل اجله والله أعلم بوفاته، اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ان لله و ان اليه راجعون
القضية الآن بين يدي ألدولة الإسبانية ولا اظنها ستتلاعب بها ، والتشريح هو من سيصل إلى الحقيقة وفاته ولكم واسع النظر في القضية…
نحن كمهاجرين في الديار الإسبانية نرفع احر التعازي إلى أسرة الفقيد بهذه الوفاة المؤلمة والخزينة اللهم صبرهم على هذا الخبر المؤلم وكل نفس ذائقة الموت.