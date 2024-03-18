دياز :”أحمل قميص المغرب وأنا كلي فخر واعتزاز وسأرد الجميل بالملعب”(فيديو)

2024-03-18 / 20:05
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هبة بريس _ رياضة

قدم لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، إبراهيم دياز، الشكر للملك محمد السادس على الدعم والاهتمام الذي حظي بهما.

وقال دياز في تصريح للصحافة الوطنية والأجنبية لدى وصوله لمطار الرباط-سلا، :”هذا فخر لي أن يتم إستقبالي في المغرب وأتمنى أن أرد الجميل على أرضية الملعب التي تبقى من إختصاصي ” .

واسترسل قائلاً :”وأعد الجمهور المغربي بأني سأفعل كل ما بجهدي …وأحمل قميص المغرب وأنا كلي فخر واعتزاز”…..

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