إبراهيم دياز: أشكر الملك على كل الدعم.. ولشرف كبير أن أتواجد هنا

إبراهيم دياز: أشكر الملك على كل الدعم.. ولشرف كبير أن أتواجد هنا

2024-03-18 / 18:05
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أبدى إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني سعادته بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي، بعدما قرر تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا.

وقال دياز في أول تصريح له بعد وصوله إلى مطار الرباط سلا: “أود أن أشكر جلالة الملك، على كل الدعم والمودة، والحب الذي تلقيته، إنه أمر لا يصدق”.

وأضاف: “إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا معكم، وأن أتلقى كل هذا الحب، هذا الامر رائع، وسلحاول أن أعيده لكم فوق أرضية الملعب”.

يشار إلى أن إبراهيم دياز إختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من إسبانيا، رغم تلقيه دعوة من الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

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