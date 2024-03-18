لارام”: إطلاق ثلاثة خطوط جديدة مباشرة من الدار البيضاء

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، في إطار مخططها الرامي إلى تعزيز شبكتها والتحضير للصيف القادم، عن إطلاق رحلات جوية مباشرة جديدة تربط الدار البيضاء بكل من نابولي ومانشستر وأبوجا، وذلك ابتداء من 22 يونيو 2024.

وأفادت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ، بأن الشركة ستستأنف رحلاتها الجوية المباشرة نحو نابولي (إيطاليا) ابتداء من 22 يونيو بمعدل رحلتين في الأسبوع (الإثنين والسبت)، موضحة أن الرحلات نحو نابولي ستنطلق من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد الزوال على أن تصل على الساعة الثامنة والنصف مساء (حسب التوقيت المحلي).

أما الرحلة من نابولي نحو الدار البيضاء فستنطلق على الساعة التاسعة والنصف مساء لتصل على الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة ليلا (حسب التوقيت المحلي).

من جهة أخرى، ستطلق الخطوط الملكية المغربية، يوم 23 يونيو القادم، رحلة جوية جديدة تربط الدار البيضاء بمانشستر (إنجلترا) بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع (الثلاثاء، الخميس والأحد)، حيث ستنطلق الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الواحدة و45 دقيقة زوالا وستصل على الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بعد الزوال (حسب التوقيت المحلي)، فيما تنطلق رحلة العودة على الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي). كما ستعزز الشركة الوطنية في نفس اليوم شبكتها بإفريقيا بإطلاق خط جوي جديد نحو أبوجا (عاصمة نيجريا)، وذلك بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع (الثلاثاء، الجمعة والأحد). وستنطلق هذه الرحلات من الدار البيضاء على الساعة الواحدة و15 دقيقة صباحا لتصل إلى المطار الدولي لأبوجا على الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا (حسب التوقيت المحلي). أما رحلات العودة انطلاقا من أبوجا، ستتم برمجتها ابتداء من الساعة السابعة وعشر دقائق صباحا لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة صباحا (حسب التوقيت المحلي).

ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو أن إطلاق الخطوط الملكية المغربية لهذه الرحلات الجوية الجديدة “يندرج في إطار مخططنا التنموي الرامي إلى فتح خطوط جوية جديدة بالعديد من الأسواق الواعدة”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بسعينا إلى تلبية الطلب المتزايد على مستوى بعض البلدان التي تحتضن عددا مهما من المغاربة”.

وقال إن “إطلاق هذه الخطوط يهدف أيضا إلى تعزيز تموقعنا القاري لفائدة الجالية الإفريقية، ولاسيما بدولة نيجيريا”.

وسجل أن الهدف من افتتاح هذه الخطوط يكمن في الارتقاء بالنقل الجوي كرافعة للنهوض بالوجهة السياحية للمغرب.

ومن خلال إطلاقها هذه الخطوط الجوية الجديدة، تؤكد الشركة الوطنية مرة أخرى عزمها وطموحها لتعزيز تواجدها بالأسواق الإستراتيجية، تماشيا مع إستراتيجيتها التنموية. فالخط المباشر الذي سيربط الدار البيضاء بنابولي سيمكن من تعزيز عرض الشركة بإيطاليا، حيث سيسمح للمغاربة المقيمين هناك والسياح الإيطاليين من التنقل بكل سلاسة نحو المغرب.

فبالإضافة إلى نابولي، هناك رحلات جوية أخرى تربط الدار البيضاء مباشرة بكل من روما وميلانو وبولونيا وتوران والبندقية. أما فيما يخص الخط الجوي المباشر الدار البيضاء-أبوجا، فسيساهم في تعزيز تواجد الخطوط الملكية المغربية بدولة نيجيريا، حيث تتوفر على خط جوي يومي يربط الدار البيضاء بلاغوس. وهكذا، تؤكد الخطوط الملكية المغربية مكانتها كواحد من الناقلين الجويين الرئيسيين في إفريقيا. وبهذا سيرتفع عدد الوجهات الإفريقية إلى 27 وجهة انطلاقا من محور الدار البيضاء.

وخلص البلاغ إلى أنه بإطلاقها للخط الجوي المباشر الدار البيضاء-مانشستر، ستعزز الخطوط الملكية المغربية ربطها الجوي في اتجاه السوق البريطانية، في إطار مواكبتها الحثيثة للإستراتيجية السياحية للمغرب الرامية إلى مضاعفة عدد السياح البريطانيين في أفق 2028.

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