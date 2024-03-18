اليونيسف”: مقتل أكثر من 13 ألف طفل في غزة

هبة بريس

أعلن جيمس إلدر، متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، مقتل أكثر من 13 ألف طفل في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودعا إلدر في منشور حول الضحايا الأطفال في غزة نشره على منصة “إكس” الاثنين، إلى التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وكانت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، عبرت في وقت سابق عن شعورها بالصدمة إزاء مقتل هذا الكم الكبير من الأطفال

وأكدت كاثرين على أن العالم لم يشهد قط هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي من الصراعات الأخرى.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها. –

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