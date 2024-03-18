جوزيب بوريل: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة

2024-03-18 / 16:06
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هبة بريس - وكالات

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن الحرب الإسرائيلية على غزة حوّلت القطاع إلى “مقبرة مفتوحة”.

وقال بوريل، وفق ما نقلت عنه وكالة “فرانس برس” خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، في بروكسل: “كانت غزة قبل الحرب سجنًا مفتوحًا. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة”.

وأضاف: “إنها مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص، كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني”.

وكرّر بوريل، الإثنين، اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة “سلاح حرب” عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع.

وقال في مؤتمر لمنظمات إنسانية: “إسرائيل تثير المجاعة”.

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‫2 تعليقات

  1. والله هذآ منكر في حقّ المدنيين الفلسطينيين ونحن في شهر رمضان الفضيل ، حسبنا الله ونعم آلوكيل فيهم ، الله يأخذ فيهم الحق .

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  2. الوضع في قطاع غزة كارثي ومدمر مما سبب قلق على المسلمين بالاخص ونحن في شهر رمضان الفضيل آلذي هو شهر التسامح ارجوكم تدخلوا على الفور لإقاف إطلاق النار على قطاع غزة ..

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