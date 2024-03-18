اللاعب يوسف النصيري يكشف سبب مشادته مع مدربه

2024-03-18 / 15:13
4
هبة بريس - متابعة

كشف مهاجم نادي إشبيلية، المغربي يوسف النصيري، سبب مشادته مع مدربه كيكي سانشيز فلوريس بعد استبداله في لقاء فريقه ضد سلتا فيغو أمس الأحد ضمن الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وقال النصيري عن مشادته مع مدربه في تصريحات أبرزتها صحيفة “ريليفو”: “لم يحدث أي شيء، كان التغيير قاسيا، هذه العصبية تكون في المباريات، أنا دائما أرغب بمساعدة فريقي، وبما أن النتيجة كانت 1-0 لم أكن أريد الخروج من الملعب، يجب أن ننسى ما حدث، هذه أشياء تحدث دائما”.

كما قال النصيري في تصريحات أخرى نشرها الحساب الرسمي لنادي إشبيلية: “هذه الأمور تحدث دائما (في مباريات كرة القدم)، وعلينا أن ننسى ما حدث ونستعد للمباريات المقبلة لتحقيق الفوز وترك الأمور تهدأ”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وسائل إعلام إسبانية تندهش أمام الإستقبال المخصص ل”دياز”.

وسائل إعلام إسبانية تندهش أمام الإستقبال المخصص ل”دياز”.

2024-03-18 / 23:46
Photo of الهلال السوداني يعلن حصوله على الموافقة للعب في الدوري التنزاني

الهلال السوداني يعلن حصوله على الموافقة للعب في الدوري…

2024-03-18 / 21:55
Photo of بنصغير: فخور جدا بتمثيل المنتخب الوطني المغربي

بنصغير: فخور جدا بتمثيل المنتخب الوطني المغربي

2024-03-18 / 21:15
Photo of دياز :”أحمل قميص المغرب وأنا كلي فخر واعتزاز وسأرد الجميل بالملعب”(فيديو)

دياز :”أحمل قميص المغرب وأنا كلي فخر واعتزاز وسأرد…

2024-03-18 / 20:05
Photo of أخوماش: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي

أخوماش: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي

2024-03-18 / 20:03
Photo of استبعاد غريزمان من تشكيلة فرنسا

استبعاد غريزمان من تشكيلة فرنسا

2024-03-18 / 19:37
Photo of إبراهيم دياز: أشكر الملك على كل الدعم.. ولشرف كبير أن أتواجد هنا

إبراهيم دياز: أشكر الملك على كل الدعم.. ولشرف كبير…

2024-03-18 / 18:05
Photo of أتشيربي يغادر معسكر المنتخب الإيطالي على خلفية مزاعم إساءات عنصرية

أتشيربي يغادر معسكر المنتخب الإيطالي على خلفية مزاعم إساءات…

2024-03-18 / 18:04
Photo of رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب نوتنغهام فوريست بسب “القواعد المالية”

رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب نوتنغهام فوريست بسب “القواعد المالية”

2024-03-18 / 17:56
Photo of إبراهيم دياز يصل إلى المغرب للإلتحاق بمعسكر أسود الأطلس

إبراهيم دياز يصل إلى المغرب للإلتحاق بمعسكر أسود الأطلس

2024-03-18 / 16:35

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق