الملك يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
هبة بريس
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يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الاثنين 07 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 18 مارس 2024 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته، السيد بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند.
وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و15 دقيقة مساء.
9 تعليقات
الحمدلله على الأقل أنها تنقل لنا على المباشر في القناة ألأولى ونشعر أننا في شهر رمضان الفضيل ، حفظ الله لنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وسدد خطاه .
نتمنى باسترجاع برنامج تجويد القرآن عما قريب في القناة الثانية ولكم جزيل الشكر .
الاحتفاظ بها وتبقى صدقة جارية نستفيد منها وان لايتخلى عنها امير المؤمنين وتبقى خالدة للأجيال المقبلة وحفظ الله ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله وأيده وسدد خطاه .
الدروس الحسنية من ابتكار الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ورحمة فهي دروس عظيمة وعادة محمودة نرجوا ألا تنقطع من ملك إلى ملك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
ألف مبروك شهر رمضان الفضيل على ملكنا الصالح الذي دائما يدعو للخير ; ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد والتقدم والستر وعاش ملكنا وشعارنا هو الله الوطن الملك .
صراحة أنا من عشاق ومتتبعي هذه الدروس الحسنية المستفادة منها نتمنى ان تنال إعجابكم وأن تستفيدوا منها وكذالك أن تستمر في كل عام بإذن الله تعالى من كل شهر رمضان الفضيل بدون انقطاع وحفظ الله ملكنا الغالي وأيده ونصره على القوم الظالمين ورفع راية الإسلام في كل مكان ومرة كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة يارب .
الطقوس الرمضانية بالمغربة لها طعم رائع في البيوة المغربية مع الدروس الحسنية الرمضانية التي يتراسها امير الموؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
نرجوا أن تقدم لنا هذه الدروس الكريمة الحسنية يوميا وليس ثلاث مرات في الأسبوع من شهر رمضان الفضيل لأنها بكل صراحة نستفيد منها كثيرا لأنها تطرح فيهأ مواضيع مهمة ومفيدة .
اللهم دم العز والنصر والتمكين على ملكنا الغالي بالصحة والعافية والسلامة أينما حل وارتحل حفظه الله وسدد خطاه وأبعد عنه كل سوء ومكروه .