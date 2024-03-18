مصر.. حريق ضخم يلتهم موقع تصوير مسلسل “جودر”

هبة بريس - وكالات

كشف الفنان المصري شريف إدريس عن حريق ضخم التهم موقع تصوير مسلسل “جودر”، الذي يقدم بطولته الفنان ياسر جلال، ويعرض خلال الموسم الرمضاني الجاري.

ونشر إدريس مجموعة من الفيديوهات التي توثق الحريق عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، وعلق عليها بالقول “يا ساتر يارب”.

وأعلن بمنشور آخر عن السيطرة على الحريق قائلا “هو إيه حكاية الحرائق يا جدعان.. تمت السيطرة على حريق في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر).. الحمد لله ربنا ستر”.

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