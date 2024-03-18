إسرائيل تغتا.ل رئيس عمليات جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس
هبة بريس - وكالات
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أعلن الجيش الاسرائيلي عن اغتيال فائق المبحوح رئيس عمليات جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس خلال عملية اقتحام مستشفى الشفاء.
وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي اليوم، وقطع الاتصالات عنه تماماً، فيما أفادت القناة 13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 80 فلسطينيا من مستشفى الشفاء.
تعليق واحد
العدو الصهيوني اختصاصي في قتل رضع والأطفال والنساء وتدمير المنازل والمستشفيات و المساجد
أما المقاومة لا حل معها سوى التفاوض المذل
لليهود