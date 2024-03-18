حمد الله ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي

هبة بريس

بات المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفين ضد الفتح مساء السبت.

وسجل حمد الله، ثنائية في شباك الفتح، في مباراة الجولة 24 من الموسم الجاري للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 127 هدفا في مسيرته بدوري المحترفين، ويتجاوز رقم ناصر الشمراني صاحب الوصافة في قائمة الهدافين التاريخيين، حسب ما ذكره الحساب الرسمي لرابطة الدوري على منصة تويتر.

واحتاج حمد الله خوض 132 مباراة ليصل لرقمه مع فريقي النصر والاتحاد، بينما سجل الشمراني، أهدافه (126) في 220 مباراة مع عدة أندية أبرزها الهلال والاتحاد والشباب.

ويعد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السابق، هو الهداف التاريخي برصيد 144 هدفا في 180 مباراة.

ووصل حمد الله إلى هدفه رقم 17 في الموسم الجاري من الدوري السعودي.

ويعتبر الموسم الأول لحمد الله في الدوري السعودي مع النصر (2018-2019) هو الأكثر تسجيلا له إذ سجل 34 هدفا.

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