المغرب بصدد إطلاق قمرين صناعين هما الأحدث عالميا لتعزيز قدراته الاستخباراتية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعتزم المغرب إطلاق قمرين صناعيين جديدين يعتبران الأحدث عالميا و الأكثر تطورا و هما من نوع OFEK و ذلك لتعزيز القدرات الاستخباراتية للمملكة.

و في هذا الصدد، أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المغرب وقع اتفاقا مع أحد شركائه العسكريين الكبار تهم صفقة اقتناء و تطوير قمرين اصطناعيين من طراز “أوفيك”، الأحدث في العالم.

هذا و تتميز منظومة الأقمار الصناعية التي سيتوفر عليها المغرب بقدراتها العالية في المجالين الاستخباراتي والأمني، حيث تصل دقتها إلى هامش خطأ لا يتجاوز نصف متر، وهي أقمار تعتمد عليها دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات.

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