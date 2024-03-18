في مصر.. امرأة تقت.ل زوجها خلال إعدادها مائدة الإفطار
هبة بريس - وكالات
أقدمت ربة منزل مصرية على طعن زوجها بسكين خلال مشاجرة بينهما بمنزلهما في قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف أثناء إعدادها وجبة الإفطار.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغا يفيد بوفاة شاب يدعى محمود موسى طعنا بآلة حادة سكين على يد زوجته بقرية الحيبة الواقعة شرق النيل بدائرة مركز شرطة الفشن، وتم إلقاء القبض على الزوجة المتهمة بقتل زوجها، وتدعى؛ هالة حسين، وجرى إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
تحرر المحضر اللازم وجارٍ التحقيق مع المتهمة داخل مركز شرطة الفشن، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب الطب الشرعي تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
لماذا في الأونة الأخيرة انتشرت ظاهرة قتل الزوجات لازواجهن؟؟ وربما العكس صحيح.
قتله على ابسط الأمور ; كان عليه أن يخرّج ويذهب إلى بيت أهله ويتركها حتى لا يصل هذا العنف إلى جريمة بشعة …
ربما ضغوطات داخل البيت هي من جعلها لا تشعر ما تفعل زيادة عن ذالك المسؤلية التي يرميها لها الزوج ..
هده الجريمة البشعة سببها تقصير الزوج في حق زوجته وعدم قدرته على الزواج وتحمل المسؤولية داخل بيت الزوجية وهذا ما جعل الزوجة تقوم بقتله بدون شعور والله أعلم.
هل هذا مسلسل تركي أم مصري ؟؟ للآسف الشديد نهايته مؤلمة جدا ههههه
يجب التركيز بشكل كبير على إصلاح الأسرة وبالأخص الزوجة والزوج باعتبارهما أساس المجتمع، لان المشاكل الزوجية تحل بالهدنة وليس بالعنف حتى لا يصل الأمر إلى كارثة لا يحمد عقباها وها هي النتيجة ..
أقول بكل اختصار وخير الكلام ما قل ودل ( إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا .)
مادخل الزوج بالمطبخ؟