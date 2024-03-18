وزير إسرائيلي يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

2024-03-18 / 11:05
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هبة بريس - وكالات

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحسب قناة عبرية.

وقالت القناة “13” (خاصة) إن بن غفير (يميني متطرف) طالب بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.

وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين في حكومة الاحتلال بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.

وعلى خلفية ارتفاع التحذيرات من وقوع هجمات خلال شهر رمضان، أعرب مسؤولون إسرائيليون للقناة عن قلقهم من مطلب بن غفير، محذرين من أن تغيير الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

وحتى الساعة 21:00 “ت.غ”، لم تصدر إفادة من بن غفير ولا الحكومة في هذا الشأن

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‫2 تعليقات

  1. إنها استفزازية للمسلمين لايمكنه وضع أقدامه في هذآ المكان المقدس …

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  2. إنهم يسيطرون على كل شيء تحركوا يا عرب يامسلمين لا تتركوه يقتحم المسجد الأقصى المبارك وخاصة في العشر الأواخر من رمضان أي ليلة القدر التي يكثرون المسلمين فيها الصلاة من طلوع الفجر ….

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