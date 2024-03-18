بعد طول انتظار.. انطلاقة المشروع الذي تنتظره ساكنة تيزنيت بقيمة 12 مليار سنتيم

2024-03-18 / 11:41
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد سنوات من الانتظار، يبدو أن مشكل ساكنة تيزنيت مع الروائح الكريهة و الحشرات المزعجة سينتهي و ذاك بعد أن تقرر إخراج مشروع تطهير السائل لحيز الوجود من خلال صفقة تبلغ 12 مليار سنتيم.

و في هذا الصدد، أعلنت جماعة تيزنيت عن إطلاق صفقة التتبع التقني لمشروع تطهير السائل قبل مباشرة الأشغال فعليا، و ذلك بعد أن قامت بعملية التسوية العقارية التي ستسمح بتمديد و إنشاء قنوات مياه الصرف الصحي.

و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم سلفا توقيع عقد اتفاقية تضم مجموعة من الأطراف منها وزارة الداخلية ومجلس جهة سوس ماسة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و مجلس جماعة تيزنيت لرصد ما يناهز 120 مليون درهم قيمة المشروع.

*الصورة من الأرشيف

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