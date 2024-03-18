رسميا.. فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لـولاية خامسة

هبة بريس - وكالات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاز بولايته الخامسة بعدد قياسي من الأصوات

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، إنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.

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