مشروع متحف كرة القدم بالرباط.. سيدشنه لقجع و سيكون متاحا لجميع المغاربة لزيارته

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أنه سيتم تدشين متحف كرة القدم الوطنية يوم الخميس 21 مارس 2024 بقلب مركب محمد السادس بالمعمورة و سيكون فوزي لقجع على رأس الوفد الذي سيقوم بعملية التدشين.

هاته المعلمة التاريخية الرياضية التي سيكون متاحا زيارتها للعموم فيما بعد، تعتبر مشروعا هاما، و قد انطلقت أشغال بنائه شهر مارس 2022، يضم فضاء للعرض الدائم على مساحة تقدر بـ1350 متر مربع، وفضاء للعرض المؤقت، يمتد على 310 متر مربع، وقاعة للعروض بـ42 كرسيا، وقاعة للشخصيات المهمة، وقاعة للتوثيق، ومرافق أخرى.

‏المشروع هو ثمرة شراكة بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث وقع كل من المهدي قطبي و فوزي لقجع اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتدبير المتحف الوطني لكرة القدم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

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