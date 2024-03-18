مشروع متحف كرة القدم بالرباط.. سيدشنه لقجع و سيكون متاحا لجميع المغاربة لزيارته

2024-03-18 / 12:16
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أنه سيتم تدشين متحف كرة القدم الوطنية يوم الخميس 21 مارس 2024 بقلب مركب محمد السادس بالمعمورة و سيكون فوزي لقجع على رأس الوفد الذي سيقوم بعملية التدشين.

هاته المعلمة التاريخية الرياضية التي سيكون متاحا زيارتها للعموم فيما بعد، تعتبر مشروعا هاما، و قد انطلقت أشغال بنائه شهر مارس 2022، يضم فضاء للعرض الدائم على مساحة تقدر بـ1350 متر مربع، وفضاء للعرض المؤقت، يمتد على 310 متر مربع، وقاعة للعروض بـ42 كرسيا، وقاعة للشخصيات المهمة، وقاعة للتوثيق، ومرافق أخرى.

‏المشروع هو ثمرة شراكة بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث وقع كل من المهدي قطبي و فوزي لقجع اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتدبير المتحف الوطني لكرة القدم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اللاعب يوسف النصيري يكشف سبب مشادته مع مدربه

اللاعب يوسف النصيري يكشف سبب مشادته مع مدربه

2024-03-18 / 15:13
Photo of موعد قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد “باريس 2024” وكيفية مشاهدتها

موعد قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد “باريس 2024”…

2024-03-18 / 14:32
Photo of حمد الله ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي

حمد الله ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي

2024-03-18 / 13:19
Photo of الركراكي يستعد لتجريب ثنائية جديدة في محور دفاع المنتخب الوطني المغربي

الركراكي يستعد لتجريب ثنائية جديدة في محور دفاع المنتخب…

2024-03-18 / 12:13
Photo of السكتيوي يستدعي الحارس ماغو لتعويض بلعروش في قائمة المنتخب الأولمبي

السكتيوي يستدعي الحارس ماغو لتعويض بلعروش في قائمة المنتخب…

2024-03-18 / 12:07
Photo of بدر سيوان يحقق فضية الثرياتلون في الألعاب الأفريقية

بدر سيوان يحقق فضية الثرياتلون في الألعاب الأفريقية

2024-03-18 / 11:21
Photo of رحيمي مطلوب في الدوري السعودي

رحيمي مطلوب في الدوري السعودي

2024-03-18 / 11:19
Photo of إنريكي يوجه نصيحة لاشرف حكيمي

إنريكي يوجه نصيحة لاشرف حكيمي

2024-03-18 / 10:06
Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يفوز على إتحاد طنجة في قمة أسفل الترتيب

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يفوز على إتحاد طنجة في…

2024-03-18 / 00:01
Photo of البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يكتفي بالتعادل أمام يوسفية برشيد

البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يكتفي بالتعادل أمام يوسفية برشيد

2024-03-17 / 23:56

‫3 تعليقات

  3. المفروض تدشين متحف وطني يليق بغنى التراث المغرب، عوض تلك البناية المهترئة..أما كرة القدم فلا إنجازات تعرض.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق