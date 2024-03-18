شركات عالمية تبدي رغبتها في تمويل مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في تطور ملحوظ، سارعت عدد من الصحف الدولية للتأكيد على أن دراسات مشروع خط الربط البحري بالسكك الحديدية بين المغرب و إسبانيا قد تقدمت و أخدت طابعا جديا في الأسابيع الأخيرة.
و أوضحت ذات المعطيات أن شركات عالمية أبدت رغبتها في ضخ رساميل مهمة لتمويل مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب و إسبانيا و الذي قد يحدث تحولا كبيرا في العلاقات التجارية و الاقتصادية بين إفريقيا و أوروبا.
و أكدت كذلك بأن الدراسات جارية على قدم و ساق بخصوص المشروع الذي يتوقع أن يربط أضيق نقطة بين إسبانيا والمغرب و هي تلك التي تمتد من مدينة “لا بونتا دي أوليفيروس” في طريفة إلى مالاباطا في طنجة، و قد يكون النفق في المرحلة الأولى بسكة حديدية واحدة لتكون مدة تنفيذ المشروع أسرع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
قد يحدث تحولا كبيرا في العلاقات التجارية و الاقتصادية بين إفريقيا و أوروبا