شركات عالمية تبدي رغبتها في تمويل مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا

2024-03-18 / 10:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في تطور ملحوظ، سارعت عدد من الصحف الدولية للتأكيد على أن دراسات مشروع خط الربط البحري بالسكك الحديدية بين المغرب و إسبانيا قد تقدمت و أخدت طابعا جديا في الأسابيع الأخيرة.

و أوضحت ذات المعطيات أن شركات عالمية أبدت رغبتها في ضخ رساميل مهمة لتمويل مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب و إسبانيا و الذي قد يحدث تحولا كبيرا في العلاقات التجارية و الاقتصادية بين إفريقيا و أوروبا.

و أكدت كذلك بأن الدراسات جارية على قدم و ساق بخصوص المشروع الذي يتوقع أن يربط أضيق نقطة بين إسبانيا والمغرب و هي تلك التي تمتد من مدينة “لا بونتا دي أوليفيروس” في طريفة إلى مالاباطا في طنجة، و قد يكون النفق في المرحلة الأولى بسكة حديدية واحدة لتكون مدة تنفيذ المشروع أسرع.

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