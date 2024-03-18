النجم الأمريكي ويل سميث: قرأت القرآن الكريم كاملا في رمضان

2024-03-18 / 09:55
5
هبة بريس - متابعة

كشف النجم العالمي ويل سميث أنه قرأ القرآن الكريم كاملا خلال شهر رمضان.

وقال، خلال لقائه في «بيغ تايم» مع عمرو أديب: «آخر سنتين من حياتي كانت فترة عصيبة وبدأت أفكر في ذاتي الداخلية وقرأت جميع الكتب المقدسة، قرأت كل شيء، قرأت القرآن الكريم كاملا العام الماضي في رمضان، هذه هي مرحلة البحث عن الروحانية في حياتي في هذه المرحلة من حياتي أحاول أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أتقبل أكثر كم من الناس».

وأضاف متحدثا عن القرآن الكريم: « تفاجأت بوجود ذكر وافر لقصة موسى، كان هذا أمرا مثيرا للاهتمام من خلال القرآن، قد لمسني موسى وقصص موسى، وأعجبت بالبساطة، القرآن بسيط للغاية وكل الأمور فيه واضحة جدا، من الصعب جدا أن تنتهي من قراءته بأي سوء فهم».

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بوتازوت ترد على حسن الفذ :” يتحدثون عن النضج ..باين شكون نضج وشكون باقي “

بوتازوت ترد على حسن الفذ :” يتحدثون عن النضج…

2024-03-16 / 23:17
Photo of نرجس الحلاق تبدي سعادتها بقرار منح الأم حق إنجاز جواز سفر الأطفال دون موافقة الأب

نرجس الحلاق تبدي سعادتها بقرار منح الأم حق إنجاز…

2024-03-16 / 21:10
Photo of في تدوينة غامضة ..الفذ : “مشكلتك الأبدية هي النضج ..”

في تدوينة غامضة ..الفذ : “مشكلتك الأبدية هي النضج…

2024-03-16 / 18:32
Photo of بسمة بوسيل عن علاقتها بتامر حسني: “أولادنا ملهمش ذنب في اختياراتنا”

بسمة بوسيل عن علاقتها بتامر حسني: “أولادنا ملهمش ذنب…

2024-03-16 / 14:53
Photo of في تدوينة غامضة.. دنيا بوطازوت: “أنا الوحيدة اللي قلت لا لجبروتك”

في تدوينة غامضة.. دنيا بوطازوت: “أنا الوحيدة اللي قلت…

2024-03-16 / 12:30
Photo of إيمان كوين تصدم جمهورها بتدوينة غامضة: “ليوم غادي نمشي أنا وولادي لدار الحق”

إيمان كوين تصدم جمهورها بتدوينة غامضة: “ليوم غادي نمشي…

2024-03-16 / 12:03
Photo of مشهد “رقص جريء” لسلوى زرهان وعبد الاله عاجل يغضب المغاربة

مشهد “رقص جريء” لسلوى زرهان وعبد الاله عاجل يغضب…

2024-03-16 / 11:40
Photo of بعد حملة تبليغات.. “يوتيب” يحذف أغنية “شر كبي أتاي”

بعد حملة تبليغات.. “يوتيب” يحذف أغنية “شر كبي أتاي”

2024-03-16 / 10:11
Photo of العثور على جثة الفنان المهدي بنمبارك بمقبرة الغفران

العثور على جثة الفنان المهدي بنمبارك بمقبرة الغفران

2024-03-16 / 01:52
Photo of في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في “السي الكالة”

في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في…

2024-03-15 / 11:15

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق