طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب، بمنطقة سوس، وبالمناطق الوسطى وبالمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ نزول قطرات مطرية مصحوبة أحيانا برعد بكل من مرتفعات الأطلس والريف وذلك خلال الزوال والليل. كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بمنطقة سوس وبالقرب من السواحل الوسطى وبداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 13 و 18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بالسهول وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

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