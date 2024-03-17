عملية “رمضان 1445” .. استفادة أزيد من 17 ألف أسرة بإقليم الرشيدية

هبة بريس - و م ع

استفادت حوالي 17 ألفا و464 أسرة بإقليم الرشيدية من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1445”.

وبحسب معطيات للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالرشيدية، فإن هذه العملية، التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك، تستهدف 835 أسرة من الوسط الحضري و16 ألفا و629 أسرة بالعالم القروي.

ويهدف هذا العمل التضامني، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تقديم الدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، خاصة الأرامل والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستفادت من هذه العملية 835 أسرة بمدينة الرشيدية، و1270 بالخنك، و1250 بأوفوس، و1039 بوادي النعام، و900 بتاديغوست، و1320 بغريس، و1000 بأملاكو، و1316 بأغبالو نكردوس، و1490 بفركلة، و1224 بملعب، و1669 بعرب الصباح زيز، و1150 بفزنا عرب الصباح، و1879 بالريصاني، و644 بالطاووس و478 أسرة بسيدي علي.

ومن أجل ضمان نجاح هذه المبادرة، عبأ إقليم الرشيدية لجانا على المستوى الإقليمي، وكذا موارد بشرية تابعة لمندوبيات التعاون الوطني والإنعاش الوطني، والصحة، والأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطات العمومية في كافة نقاط التوزيع.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أشرف، يوم الأربعاء بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1445″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.

وتهم عملية “رمضان 1445 هـ”، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 347 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز، والزيت والسكر، ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي.

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