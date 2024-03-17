انزكان : على شاكلة أفلام هوليود سجين ينتحل هوية أخيه لدخول السجن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

على شاكلة الأفلام الهوليودية، انتحل سجين بايت ملول ، هوية شقيقه الذي يشبه ، من اجل قضاء عقوبة سجينة بدل أخيه الذي لا يتوفر على مذكرات بحث ، لكن عملية تنقيط خضع لها هذا الأخير ، بداخل سجن ايت ملول ،كشف عن مفاجأة عن كونه انتحل هوية أخيه، حيث عمد إلى استغلال الشبه الكبير بينهما من أجل خداع المصالح الأمنية التي أجرت معه مسطرة الاستماع قبل وإحالته على القضاء على إثر توقيفه في قضية تتعلق بحيازة ممنوعات.

وكشفت عملية التنقيط عن كون الموقوف يشكل موضوع أزيد من عشر برقيات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي ببلفاع وبيوكرى، لنشاطه في ترويج المخدرات.

وكان الموقوف يستغل الشبه بينه وبين أحد إخوته من أجل تجنب توقيفه أو تضليل العدالة حول سجله المثقل ببرقيات البحث، إذ لم يكشف تنقيطه عن كونه مبحوثا عنه وتوبع بناء على هوية أخيه، قبل أن تتوصل مصالح السجن إلى ذلك، بعد تنقيط بصماته.

لأجل هذا، انتقلت مصالح الدرك الملكي ببلفاع وبيوكرى إلى سجن آيت ملول من أجل الاستماع إلى المعني بالأمر حول برقيات البحث الصادرة في حقه، المتعلق بحيازة الممنوعات والاتجار بها، وذلك قبل عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة من جديد لمحاكمته.

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