موجها رسالة لماكرون..ناشط إفريقي يحرق جوازه الفرنسي قرب باريس

2024-03-17 / 20:46
1
هبة بريس - وكالات

أحرق الناشط الأفريقي كيمي سيبا جواز سفره الفرنسي قرب العاصمة باريس، احتجاجاً على السياسات الفرنسية في القارة الإفريقية.

وخلال فعالية حضرها العديد من المشاركين، مساء السبت، في ضواحي باريس أحرق سيبا، وأصله من جمهورية بنين، جواز سفره الفرنسي.
وموجهاً كلامه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال سيبا: “جواز سفرك ليست عظمة ترميها لنا كما لو كان السود كلاباً. أنا رجل أسود حرّ. أنا إفريقي حرّ. أنا بنيني حرّ”.

وحظرت السلطات المحلية مؤتمراً كان من المقرر أن يعقده سيبا في مدينة فلوري- ميروجي بالقرب من باريس، قبل أن تلغي محكمة فرساي الحظر.
وكانت السلطات بدأت إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من سيبا، المعروف بانتقاده لمصالح فرنسا وسياساتها في القارة الإفريقية.

وتبرر باريس قرار سحب الجنسية عن الناشط كيمي سيبا بسبب مواقفه المناهضة لفرنسا.
(الأناضول)

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إعلام إسباني ينشر صورة شاحنة مغربية للإحتجاج على إتفاقية الرخص

إعلام إسباني ينشر صورة شاحنة مغربية للإحتجاج على إتفاقية…

2024-03-17 / 20:16
Photo of نتائج أولية تعلن فوز بوتين في الانتخابات الروسية

نتائج أولية تعلن فوز بوتين في الانتخابات الروسية

2024-03-17 / 19:49
Photo of مـ..ـقتل محام مصري رمياً بالرصاص على يد خصم موكله

مـ..ـقتل محام مصري رمياً بالرصاص على يد خصم موكله

2024-03-17 / 19:29
Photo of ملك الأردن يدعو خلال لقاء مع شولتس الى وقف اطلاق نار فوري بغزة

ملك الأردن يدعو خلال لقاء مع شولتس الى وقف…

2024-03-17 / 18:10
Photo of معارضة جزائرية تترشح للرئاسيات وتؤكد : “يلزمنا مرشح يستجيب لمطالب الحراك”

معارضة جزائرية تترشح للرئاسيات وتؤكد : “يلزمنا مرشح يستجيب…

2024-03-17 / 17:29
Photo of الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات لمصر

الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات لمصر

2024-03-17 / 17:04
Photo of ماذا تفعل مدارس أميركية للطلاب المسلمين في رمضان؟

ماذا تفعل مدارس أميركية للطلاب المسلمين في رمضان؟

2024-03-17 / 15:17

السعودية تمنع تكرار العمرة في شهر رمضان

2024-03-17 / 14:28

انتخاب رئيس وزراء جديد في ويلز

2024-03-17 / 11:08
Photo of صحيفة إسرائيلية : واشنطن ستعمل على قرار وقف النار في قطاع غزة

صحيفة إسرائيلية : واشنطن ستعمل على قرار وقف النار…

2024-03-17 / 10:49

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق