إعلام إسباني ينشر صورة شاحنة مغربية للإحتجاج على إتفاقية الرخص

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

نشرت جريدة “إلديباطي” المتخصصة في قطاع النقل على مستوى إسبانيا ،صورة لشاحنة مغربية تسير في طريق وطنية وهي محملة بالتبن بطريقة عشوائية حيث تتجاوز الحمولة نهاية مقطورة الشاحنة بمتر على الأقل وفي ظروف تبعث الكثير من علامات الإستفهام حول الطريقة التي يتم بها تأمين الحمولة بالغطاء والحبال.

وحول هذه الصورة التي نراها بصفة مستمرة في المغرب، إكتفت الجريدة المعنية بالتعليق بجملة” قواعد وضع الحمولة مختلفة في المغرب”، مضيفة بين السطور أن المديرية العامة للسير والجولان تنفي ما يتم الترويج له بخصوص إستبدال رخص السياقة الإسبانية بالمغربية خاصة الأصناف الكبيرة دون إجتياز إمتحان الأهلية والكفاءة.

وخلقت الإتفاقية المزعومة ردود فعل غاضبة من قبل وكالات تعليم السياقة ونقابات مهنيي النقل والسائقين الذين رفضوا هذا الإجراء باعتباره يخول السياقة على المحاور الطرقية لمهنيين أجانب لم يخضعوا للتكوين الوطني وبالتالي سيحولون الطرقات الإسبانية إلى منصة أوروبية لحوادث السير المميتة _ حسب تعبيرهم _ .

ومعلوم أن قطاع النقل البضائع والمسافرين في إسبانيا يعرف خصاصا مهولا يقدر بعشرات الآلاف والسبب راجع إلى عدم ملائمة الأجور والمستحقات بمهنة يرى فيها السائقون أنها هزيلة ولا تتوافق وحجم المخاطر التي تعترض هذه الشريحة أثناء مزاولتهم للمهنة.

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