نتائج أولية تعلن فوز بوتين في الانتخابات الروسية
هبة بريس - وكالات
حصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 87 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأحد، بحسب استطلاع لمعهد “فتسيوم” الرسمي أعلن التلفزيون العام نتائجه.
وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.
وشهدت الانتخابات الرئاسية الـثامنة في تاريخها الروسي الحديث على غير العادة استمرار التصويت لمدة ثلاثة أيام.
ويتنافس فيها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، مع ثلاثة مرشحين في الاقتراع وهم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
انتخابات صورية وكما يحدث فى بلاد الدكتاتوريات وما اغتيال المعارض فى المشفى الا دليل على ذلك@!!!
بوتين في رئاسيات روسيا لانه الرئيس المناسب لها ..
بوتين يتصدر الانتخابات الجزئية..
💯/💯 راه ناجح ..