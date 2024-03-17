الجزائر تحتج على قرار المغرب نزع ملكية عقار سفارتها بالرباط

2024-03-17 / 19:04
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هبة بريس - الرباط

في خرجة أخرى غريبة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تضمن ما اسمته “إدانة بأشد العبارات لمشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب” معتبرة أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.

وقررت الحكومة المغربية، وباقتراح واستشارة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، انتزاع عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية، بالعاصمة الإدارية الرباط قصد المنفعة العامة لاستغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية .

وأورد مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية، الصادر في 13 مارس 2024، 3 عقارات تم الشروع في إجراءات نزع ملكيتها.

ويتعلق الأمر بعقار يسمى “كباليا”، تبلغ مساحته 619 مترا مربعا، والثاني “زانزي” بمساحة إجمالية تبلغ 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين يسمى العقار الثالث “فيلا دي سولاي لوفون”، وتبلغ مساحته 491 مترا مربعا، بها فيلا من طابق واحد ومرافق متعددة.

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‫41 تعليقات

  1. والله لوكنت من حكام الجزائر لطردت كل مغربي من الجزائر وجعلت بين الجزائر والمغرب صور بارتفاع الف متر حتى لارى وجوهكم القبيحة انتم اخوت بني صهيون

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