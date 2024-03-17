ملك الأردن يدعو خلال لقاء مع شولتس الى وقف اطلاق نار فوري بغزة

هبة بريس - وكالات

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد في مدينة العقبة الساحلية (جنوب) إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، المحاصر والمستمر منذ أكثر من خمسة أشهر، بحسب “فرانس برس”.

وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك عبد الله أكد خلال لقائه شولتس في العقبة (328 كلم جنوب عمان) “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع”.

كما اكد “أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة”، محذرا من “الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، والتي تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها”.

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