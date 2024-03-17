أمن مطار البيضاء يوقف نصابا ألمانيا مطلوب على الصعيد الدولي

2024-03-17 / 17:44
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هبة بريس -

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 17 مارس، مواطن يحمل الجنسية الألمانية، يبلغ من العمر 40 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النمساوية، وذلك لتنفيذ حكم بعد إدانته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة.

وقال مصدر أمني انه قد جرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى أحد المطارات التركية، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية النمساوية للاشتباه في تورطه في إجراء معاملات مالية وعمليات نصب بطرق تدليسية مكنته من الاستيلاء على مبالغ مالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات النمساوية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

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