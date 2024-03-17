طارق السكتيوي يستدعي إسمين جديدين للمنتخب الأولمبي

طارق السكتيوي يستدعي إسمين جديدين للمنتخب الأولمبي

2024-03-17 / 17:16
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وجه طارق الستكيوي، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي الدعوة لكل من المهدي موهوب ( الرجاء الرياضي) وهيثم منعوت ( اتحاد تواركة)، للانضمام إلى التجمع الإعدادي الذي ستخوضه النخبة الوطنية بمدينة انطاليا بتركيا، استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما أمام منتخبي أوكرانيا يوم الجمعة 22 مارس 2024 وويلز يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

وجاء استدعاء اللاعبان المهدي موهوب وهيثم منعوت، لتعويض غياب اللاعبين عمر الهيلالي ( اسبنيول برشلونة الإسباني) وتوفيق بن الطيب ( اتحاد تواركة).

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