معارضة جزائرية تترشح للرئاسيات وتؤكد : “يلزمنا مرشح يستجيب لمطالب الحراك”
هبة بريس - متابعة
جددت رئيسة حزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي” المعارض زبيدة عسول نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الجارية في الجزائر وذلك خلال لقاء اذاعي أمس السبت .
وكان بيان سابق للحزب قد اكد أنه “بناءً على أحكام المادة 15 من القانون الأساسي للحزب، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة التي تعيشها البلاد، قرر المجلس المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ولأول مرة منذ تأسيسه، وذلك استنادًا إلى الوضع الحالي للبلاد”.
وأضاف البيان أنه “عملاً بأحكام القانون الأساسي، وعلى ضوء كل ما سبق، قررت السيدة زبيدة عسول الإعلان عن نية الترشح للرئاسة 2024”.
وأكدت عسول أنها تعتبر أن الانتخابات الرئاسية 2024، “فرصة قائمة على إمكانية القيام بفعل سياسي ناجع، يسمح للملايين الذين خرجوا في الحراك الشعبي للتعبير عن اختيار مرشح رئاسي يستجيب لمطالب الحراك”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
” الاستجابة لمطالب الحراك ” شعار رفعه تبون قبلها . و بمجرد توليه السلطة زج بالحراكيين في السجن .و قام بتنفيد أوامر الحاكم الفعلي الذي يلازمه في كل ظهور علني .
زبيدة عسول معارفة والو كتهضر بالعاطفة فقط
يتطلب عليها القيام بفعل سياسي ناجع
Ahsen haja ghaydiro
افين هيا المعارضة في الجزائر. مجرد كلمة.
تشاورت مع شنقريحة أوّلا