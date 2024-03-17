معارضة جزائرية تترشح للرئاسيات وتؤكد : “يلزمنا مرشح يستجيب لمطالب الحراك”

هبة بريس - متابعة

جددت رئيسة حزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي” المعارض زبيدة عسول نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الجارية في الجزائر وذلك خلال لقاء اذاعي أمس السبت .

وكان بيان سابق للحزب قد اكد أنه “بناءً على أحكام المادة 15 من القانون الأساسي للحزب، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة التي تعيشها البلاد، قرر المجلس المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ولأول مرة منذ تأسيسه، وذلك استنادًا إلى الوضع الحالي للبلاد”.

وأضاف البيان أنه “عملاً بأحكام القانون الأساسي، وعلى ضوء كل ما سبق، قررت السيدة زبيدة عسول الإعلان عن نية الترشح للرئاسة 2024”.

وأكدت عسول أنها تعتبر أن الانتخابات الرئاسية 2024، “فرصة قائمة على إمكانية القيام بفعل سياسي ناجع، يسمح للملايين الذين خرجوا في الحراك الشعبي للتعبير عن اختيار مرشح رئاسي يستجيب لمطالب الحراك”.

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