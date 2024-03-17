زياش يدخل كبديل ويصنع هدفا أمام قاسم باشا في الدوري التركي

ساهم الدولي المغربي حكيم زياش في قيادة فريقه غلطة سراي للفوز على مضيفه قاسم باشا بأربعة أهداف لثلاثة، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري التركي

زياش الذي دخل كبديل في الدقيقة 74، صنع الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 83.

ومعلوم أن حكيم زياش سيكون حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين القادمتين ضد أنغولا وموريتانيا بملعب أدرار بأكادير.

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