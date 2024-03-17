السعودية تمنع تكرار العمرة في شهر رمضان

هبة بريس _ وكالات

لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

ونوهت الوزارة السعودية، في بيان لها، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة “نسك”، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها “فشل إصدار التصريح، لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان “.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة منصة “نسك” عام 2022، لتتيح للمسلمين من جميع أنحاء العالم، تجربة سفر سهلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتساعد على تبسيط رحلة الحج والعمرة والحصول على العديد من الخدمات عن بعد.

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