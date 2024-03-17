السعودية تمنع تكرار العمرة في شهر رمضان

2024-03-17 / 14:28
0
هبة بريس _ وكالات

لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

ونوهت الوزارة السعودية، في بيان لها، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة “نسك”، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها “فشل إصدار التصريح، لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان “.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة منصة “نسك” عام 2022، لتتيح للمسلمين من جميع أنحاء العالم، تجربة سفر سهلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتساعد على تبسيط رحلة الحج والعمرة والحصول على العديد من الخدمات عن بعد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

انتخاب رئيس وزراء جديد في ويلز

2024-03-17 / 11:08
Photo of صحيفة إسرائيلية : واشنطن ستعمل على قرار وقف النار في قطاع غزة

صحيفة إسرائيلية : واشنطن ستعمل على قرار وقف النار…

2024-03-17 / 10:49
Photo of ترامب يحذر من “حمام دم” إذا خسر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترامب يحذر من “حمام دم” إذا خسر في انتخابات…

2024-03-17 / 10:23
Photo of فريق بحثي صيني يحقق تقدما في العلاج المناعي لسرطان القولون

فريق بحثي صيني يحقق تقدما في العلاج المناعي لسرطان…

2024-03-17 / 10:13
Photo of ثوران بركان في آيسلندا للمرة الرابعة منذ دجنبر الماضي

ثوران بركان في آيسلندا للمرة الرابعة منذ دجنبر الماضي

2024-03-17 / 10:08
Photo of حريق يلتهم استوديو عريق للتصوير السينمائي بمصر

حريق يلتهم استوديو عريق للتصوير السينمائي بمصر

2024-03-16 / 19:58
Photo of تونس..خفر السواحل يعلن إنقاذ 34 مهاجرا وانتشال جثتين

تونس..خفر السواحل يعلن إنقاذ 34 مهاجرا وانتشال جثتين

2024-03-16 / 17:39
Photo of فرنسا.. احتجاجات على بناء مجمع للغولف بسبب الجفاف

فرنسا.. احتجاجات على بناء مجمع للغولف بسبب الجفاف

2024-03-16 / 15:08
Photo of بسبب “تهديد سلامة القاصرين”.. غرامة إيطالية ضد تيك توك

بسبب “تهديد سلامة القاصرين”.. غرامة إيطالية ضد تيك توك

2024-03-16 / 10:58
Photo of الجزائر الأولى مغاربيا في مؤشر “HAMI” للبؤس العالمي

الجزائر الأولى مغاربيا في مؤشر “HAMI” للبؤس العالمي

2024-03-15 / 13:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق