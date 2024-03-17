أكادير.. ضبط قارب وإحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات

2024-03-17 / 13:46
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هبة بريس _ الرباط

استغلالا للمعطيات الدقيقة في مجال الاستعلام الجنائي التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة أكادير بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي من ضبط قارب للصيد وإحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و 542 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح اليوم الأحد 17 مارس الجاري، وحجز عشرة أطنان و 542 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.

وقد عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتندرج هذه العملية النوعية في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تشارك فيها جميع المصالح الأمنية بغرض ضمان التصدي الناجع ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

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‫4 تعليقات

  1. راه القوات البحرية الملكية ماشي مصالح البحرية الملكية لان المصالح في الادارة والبحرية الملكية قوات مسلحة عملية وكذالك لحظت ان كل شيء ظبطت تنتسبونه للشرطة او تشركون فيه الشرطة كأن الشرطة هي التي تعمل في هذا البلاد لوحدها ولهذا بعض الحالات تظبط في الجدار الامني تنتسب للشرطة وهل لدينا الشرطة في الحدود الله يهديكم من التزطيط

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