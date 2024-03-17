وكالة بيت مال القدس تسلم تجهيزات لمستشفى الهلال الأحمر في القدس

2024-03-17 / 13:28
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هبة بريس

في إطار العملية الإنسانية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسالها للفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، قامت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، بتسليم تجهيزات كاملة لخلية اليقظة والتنسيق لحالات الطوارئ والمستعجلات لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة القدس.

وذكرت وكالة بيت مال القدس، في بلاغ، أن شحنة التجهيزات تضم أدوات مكتبية ومنصة مركزية لأجهزة الحاسوب، ووحدة أنترنيت مركزية، وشاشات كبيرة للعرض ولوحات إلكترونية، إلى جانب أجهزة محمولة للاتصال، وأخرى للاتصال اللاسلكي المتنقل، فضلا عن قناني الأكسجين ومعدات أخرى.

وهمت هذه العملية كذلك، التي تمت بحضور ممثلين عن جمعية مستشفيات القدس الشرقية، توزيع 50 من حقائب الإسعاف الخاصة بالمسعفين تضم 42 صنفا من المعدات والأدوية.

كما همت العملية تسليم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصيدلية مستشفى الهلال، وأخرى لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية، حرصا من الوكالة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المستمر لمستشفيات القدس الرئيسية، التي تُعتبر شريكا أساسيا للمؤسسة في القدس.

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‫13 تعليقات

  2. حفظ الله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه دائما سباقا للخير ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي عاش منذ سنوات طويلة في قهر الاحتلال الصهيونى.

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  3. بكل صراحة احسن شيء فعله المغرب في تقديم المساعدات الطبية إلى قطاع غزة الذي دمرهم الحرب ولازالت تدمر وحسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سببا فى هذه الحرب الفتاكة ..

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  4. لا حولة ولأ قوة إلا بالله العليّ العظيم للأسف الشديد الشعب الفلسطيني لحد الآن محاصر من كل الجهات الذي يعيش تحت القصف على علم أننا في شهر رمضان الفضيل ولا آحد يقف أمام العدو الصهيوني ويحرك ساكنا لوقف إطلاق النار على الفور …

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  5. بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السآدس نصره الله على مجهوداته المبذولة من أجل مساعدة اخواننا الفلسطينين وذالك في تقديم المستلزمات الضرورية الطبية والعلاجية التي خصصتها وكالة بيت مال القدس ..

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  9. نسال الله الصبر والصمود لاهلنا واخواننا في غزة وكان الله في عونهم نسال الله ان ينصرهم نصرا مبينا

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  10. نسال الله العلي القدير ان يعجل لهم بالنصر وان يرزقهم الصبر ثم الصبر ثم الصبر وحفظ الله ملكنا الحبيب من كل شر دائما في جنب اخواننا بي فلسطين

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  11. يارب يامن قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فاللهم اننا ندعوك ان تنصر اهلنا في غزة علا اعداء دين محمد صلاالله عليه وسلم واحفض ملكنا الحبيب علا مايبدله من جهد في موضوع فلسطين

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  12. قلوبنا معكم يااهل غزة سياتي يوم تشرق فيه الشمس بنورها وتزهر بساتينها وترفرف راية فلسطين فوق اراضيها حرة بلا مستعمر

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