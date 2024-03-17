مدرب الجزائر الجديد يستبعد أبرز نجوم “الخضر”

هبة بريس _ رياضة

كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، عن قائمته الأولى التي ضمت 31 لاعبا، التي ستواجه بوليفيا وجنوب أفريقيا يومي 22 و26 مارس الحالي، ضمن الدورة الرباعية الدولية الودية التي تستضيفها الجزائر.

وغاب عن قائمة المنتخب الجزائري القائد رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، وإسلام سليماني، الهداف التاريخي للخضر، وسفيان فيغولي، لاعب نظادي فاتح قرا جمرك التركي.

واستثنى مدرب الجزائر بيتكوفيتش من قائمته الحارس رايس مبولحي، وياسر لعروسي، مدافع شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وأحمد توبة، مدافع ليتشي الإيطالي، ويوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر، وآدم وناس مهاجم نادي ليل الفرنسي، وجميعها أسماء كانت متواجدة في نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكوت ديفوار.

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