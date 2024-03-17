أكاديمي: مساعدات المغرب لفلسطين تخفيف من معاناة ضحايا الأعمال العدائية

هبة بريس _ الرباط

أكد هيرنان أولانو، عميد كلية الحقوق بجامعة أونيكوك بكولومبيا، أن العملية الإنسانية التي أطلقها المغرب تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف تعكس “التزام المغرب بتقديم الدعم الإنساني للساكنة المتضررة من الأعمال العدائية المسلحة بالمنطقة”.

وأضاف الأكاديمي الكولومبي، أن “الأمر يتعلق بالتفاتة مهمة للغاية أمر بها، مع مطلع شهر رمضان، صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنفيذ عملية المساعدات الغذائية الإنسانية هذه، عن طريق البر، لصالح السكان الفلسطينيين” في غزة والقدس، مبرزا الاهتمام الخاص بالفئات الأكثر هشاشة مثل الرضع والأطفال. كما أكد أولانو على “المساهمة الشخصية التي قدمها جلالة الملك لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها”، لا سيما من خلال توزيع السلال الغذائية والدعم اللوجستي لمستشفى القدس.

واعتبر الأكاديمي الكولومبي أن “هذه المساعدات تمثل جهدا كبيرا من جانب المغرب للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، فضلا عن التزامه بالقضية الفلسطينية”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة

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