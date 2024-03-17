انتخاب رئيس وزراء جديد في ويلز

هبة بريس _ وكالات

انتخب فوجان جيثينج رئيسا للوزراء في ويلز، وذلك بعد فوزه في انتخابات زعامة حزب العمال الحاكم في الإقليم، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء صاحب بشرة سمراء ينتخب في تاريخ أوروبا.

وجاء فوز جيثينج بعد أن حصل على نحو 52 بالمئة من أصوات أعضاء حزب العمال الويلزي، مقابل 48 بالمئة لمنافسه جيريمي مايلز، ليخلف جيثينج رئيس الوزراء المستقيل مارك دريكفورد.

وفي خطاب فوزه، قال جيثينج “إن ويلز تفتح اليوم صفحة جديدة في تاريخها”، مضيفا أنه سيستخدم لحظة انتصاره كنقطة انطلاق لمسيرة واثقة نحو المستقبل.

يذكر أن جيثينج ولد في زامبيا لأب ويلزي وأم زامبية، وتولى حقيبة الصحة أثناء أزمة وباء كورونا كأول سياسي من ذوي البشرة السمراء في تاريخ الإقليم يتولى منصبا وزاريا، وتولى بعد ذلك حقيبة الاقتصاد حتى فوزه في انتخابات زعامة الحزب أمس.

وتتمتع حكومة ويلز بسلطات مستقلة في إدارة الإقليم عن ا

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