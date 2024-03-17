صحيفة إسرائيلية : واشنطن ستعمل على قرار وقف النار في قطاع غزة

2024-03-17 / 10:49
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن “محافل سياسية في إسرائيل اطلعت على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في مركزه “وقف نار فوري ومتواصل” في الحرب في قطاع غزة”.

وذكرت الصحيفة أن مشروع القرار الأمريكي “اجتاز عدة تغييرات وتعديلات”، و”يدور الحديث عن نص في صيغته النهائية التي لم يعد ممكناً تغييرها”. وأن “من المتوقع لمشروع القرار هذا أن يطرح للتصويت في مجلس الأمن في صيغته الحالية”.

وأشار خبر الصحيفة إلى “الصيغة النهائية للقرار تغيّرت كثيراً عن المسودة السابقة. وبين التعديلات المركزية: تشديد كبير للنبرة في موضوع العملية العسكرية في رفح، والمطالبة بالبدء في إنفاذ اتفاق وقف النار بشكل فوري. وذلك بخلاف الصيغة السابقة التي تناولت مخاطر العملية العسكرية في رفح على السكان المحليين في الظروف الحالية”.

وتابعت “معاريف” أن “الصيغة النهائية التي أعدها الأمريكيون لطرحها فوراً على التصويت في مجلس الأمن يبدو واضحاً فيها التشديد على الصياغة والنبرة. فلا يدور الحديث على الإطلاق عن “ظروف كهذه أو تلك تتيح المناورة البرية”، بل الإعراب عن قلق عميق من مجرد إمكانية عملية إسرائيلية برية في رفح، بل والتشديد على أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي لانتهاك القانون الإنساني الدولي”. هذا بالإضافة إلى أن “المسودة النهائية لمشروع القرار الأمريكي لم تعد تذكر جهداً دبلوماسياً للبدء بإنفاذ اتفاق لوقف نار بشكل فوري. فالآن سيعرب الأمريكيون عن تأييدهم للجهد الدبلوماسي لفرض وقف نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تحرير مخطوفين”.

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