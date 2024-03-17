حارس النصر: رونالدو سيعتنق الدين الإسلامي

حارس النصر: رونالدو سيعتنق الدين الإسلامي

2024-03-17 / 10:05
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أثار وليد عبدالله حارس النصر، الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث عن أمنيته بدخول زميله وقائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدين الإسلامي.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وليد عبدالله وهو يرتدي زي الإحرام، ويتحدث مع أحد الأشخاص بجوار “مطعم” يبدو أنه بمحيط الحرم المكي.

وأثنى عبد الله على المأكولات بالمطعم، وعند سؤاله هل من الممكن أن يحضر رونالدو لتناول الطعام به، أجاب باللهجة السعودية “بس هو يسلم.. إن شاء الله كريستيانو يسلم.. هو يحب هذا النوع من الطعام”.

ويعد عبدالله أحد اللاعبين المقربين من النجم البرتغالي داخل أسوار “العالمي”، وظهر ذلك في أكثر من موقف.

وظهر رونالدو منذ انضمامه إلى صفوف النصر، في أكثر من مرة، وهو يرقص “العرضة السعودية”، كما شوهد في أحد شوارع الرياض وهو يرتدي عباءة بيضاء.

يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 هدفا.

كما يملك في رصيده 50 هدفا بقميص العالمي في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى “العالمي” في يناير/كانون ثان 2023.

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