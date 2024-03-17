ترامب يحذر من “حمام دم” إذا خسر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هبة بريس _ وكالات

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من “حمام دم”، إذا خسر في نوفمبر المقبل، أثناء حملته الانتخابية لصالح مرشح مجلس الشيوخ، بيرني مورينو، في ولاية “أوهايو”.

وأشاد ترامب، الذي كان يتحدث في مطار تعصف به الرياح خارج “دايتون”، أمس السبت، بمرشحه الذي اختاره في السباق، ووصفه بأنه “بطل أمريكا الأول”، حسب شبكة “إيه.بي.سي.نيوز” الأمريكية اليوم الأحد.

وقال ترامب بعد أيام من حصوله على عدد كاف من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 “سيكون محاربا في واشنطن”.

كما أشار ترامب أيضا إلى الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ، محذرا: “إذا لم يتم انتخابي، سيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع.. هذا سيكون أقل ما يقال في هذا الصدد”.

ووصف ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية بأنها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد، متحدّثاً عن “مجزرة” في حق الاقتصاد الأمريكي، في حال لم يُنتخَب في نهاية هذا الاقتراع، الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

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