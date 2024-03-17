فريق بحثي صيني يحقق تقدما في العلاج المناعي لسرطان القولون

هبة بريس _ و م ع

حقق فريق بحثي صيني تقدما هاما في علاج سرطان القولون، حيث طور الفريق عاملا جديدا للعلاج المناعي أثبت فعاليته خلال التجارب على الحيوانات.

وقالت لو تشون وان أحد أعضاء الفريق البحثي بكلية علوم الحياة في جامعة تيانجين الصينية إنه من خلال التجارب على الحيوان، تمكن العامل الجديد من دخول الخلايا السرطانية بنجاح وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا “التائية” لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون.

وأضافت أنه بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم، كما أنه يمنع نمو ورم القولون، دون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية.

وأشار الباحثون إلى أن سرطان القولون يشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان وارتفاع معدل الوفيات، ويعتبر العلاج المناعي الجديد أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة.

يذكر أن سرطان القولون هو نوع من أمراض السرطان يصيب الأمعاء الغليظة أو المستقيم، ويعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، ويمكن أن يسبب أذى وخيما قد يؤدي إلى الوفاة،

ويزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع التقدم في العمر، وتصيب معظم حالاته الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.

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