ثوران بركان في آيسلندا للمرة الرابعة منذ دجنبر الماضي

2024-03-17 / 10:08
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هبة بريس

قال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا إن بركانا ثار، الليلة الماضية، للمرة الرابعة منذ دجنبر الماضي، مطلقا حمما برتقالية اللون.

وكانت السلطات الآيسلندية قد حذرت منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس، الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير الماضي، مما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية، في حين أدى ثورانه في يناير إلى تدمير عدة منازل في بلدة لصيد الأسماك.

جدير بالذكر أنه يوجد 33 بركانا نشطا في آيسلندا التي تواجه النار والجليد في وقت واحد، وهو أكبر عدد براكين في بلد أوروبي.

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