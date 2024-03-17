الجيش الملكي يضيف اولمبيك اسفي لقائمة ضحاياه ويواصل صدارة البطولة

الجيش الملكي يضيف اولمبيك اسفي لقائمة ضحاياه ويواصل صدارة البطولة

2024-03-17 / 01:14
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اضاف فريق الجيش الملكي ضيفه أولمبيك آسفي لقائمة ضحاياه ، بعد الفوز عليه في المباراة التي جمعتهما يومه السبت، لحساب الجولة الـ24 من البطولة الاحترافية “إنوي”.

وانتهى شوط المباراة الأول الذي احتضنته أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد الاستراحة، حاول الفريق العسكري تسجيل هدف التقدم من خلال مجموعة من الانسلالات الهجومية، وهذا ما تأتى له في الدقيقة الـ’54، بواسطة لامين دياكيتي.

وبهذه النتيجة، عزز الجيش الملكي صدارته لجدول الترتيب بـ58 نقطة، وفي المقابل يحتل أولمبيك آسفي المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

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