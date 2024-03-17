الرجاء يفوز على السوالم ويواصل مطاردة الجيش الملكي

الرجاء يفوز على السوالم ويواصل مطاردة الجيش الملكي

2024-03-17 / 01:08
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حقق فريق الرجاء الرياضي فوزا مهما على ضيفه شباب السوالم، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء يومه السبت، لحساب الجولة الـ24 من البطولة الاحترافية “إنوي”.

ونجح الفريق الأخضر في افتتاح التسجيل، عن طريق مهاجمه مهدي موهوب، في حدود الدقيقة الـ43 قبل ان يضيف الثاني عن طريق يسري بوزوق، في الدقيقة الـ83’، وبعدها تمكن الحسين رحيمي من تقليص الفارق لصالح شباب السوالم في الدقيقة الـ90+2′.

ومع حلول الدقيقة الـ90+6’، عاد الرجاء ليختتم حصة الأهداف بإضافة الهدف الثالث، من تسجيل آدم النفاتي.

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